Cesena-Palermo: già venduti 1.549 biglietti

Ieri è partita la prevendita per Cesena-Palermo di sabato. Ed è stata una classica partenza con il botto, perché tra le ore 15 e le ore 19 sono stati venduti 1.549 biglietti, 766 dei quali in Sicilia per il settore ospiti.

A proposito dei tifosi rosanero, per questa gara il Casms (Comitato analisi sicurezza manifestazioni sportive) ha stabilito che i residenti in Sicilia potranno acquistare solo tagliandi nel settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione del Palermo. Un gruppo di tifosi, gli Ultras Curva Nord, è tesserato e si è subito mosso per acquistare i biglietti. Gli Ultras Curva Sud, invece, non sono tesserati e quindi non potranno essere presenti. I gruppi della Curva Mare, in particolare le Wsb, hanno un forte rapporto di amicizia con gli Ultras Curva Sud e per questo motivo potrebbero scegliere di non entrare sabato al Dino Manuzzi come segno di solidarietà. La decisione sarà presa questa sera, nel corso della riunione settimanale dei gruppi della Mare. Sarebbe un peccato, vista la massiccia presenza di tifosi rosanero nel settore ospiti che darà quasi la sensazione di giocare fuori casa. Se le Wsb sceglieranno di restare fuori, bisognerà capire se chi entra in curva potrà esporre striscioni e vessilli oppure dovrà fare come accaduto anche sabato a Venezia: presenti ma senza simboli.