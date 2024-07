Primo allenamento della nuova settimana per il Cesena a Villa Silvia, dove oggi sono in programma due sedute. Domani e venerdì il Cavalluccio si allenerà sempre al pomeriggio, mentre la rifinitura di sabato andrà in scena al Manuzzi. Nel primo giorno di prevendita per la gara di Coppa Italia Frecciarossa contro il Padova sono stati venduti 832 biglietti, mentre gli abbonamenti sono saliti a quota 7.181.