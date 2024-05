Cesena ospite speciale alla parrocchia di Torre del Moro - Gallery

Ieri un’ampia delegazione del Cesena guidata da Matteo Pisseri ha fatto visita alla parrocchia di Torre del Moro, il cui parroco don Paolo è amico personale del portiere. La delegazione, che comprendeva numerosi giocatori, Domenico Toscano e quasi tutto lo staff, ha partecipato alla messa del pomeriggio e alla merenda dei bambini presenti. Un gioioso momento di unione che ha ribadito il legame tra la squadra e la città. «Sono stati sottolineati i legami con la passione e i sacrifici sportivi con quelli spirituali - ha detto Don Paolo - e la determinazione con cui occorre vivere questi due ambiti così diversi, ma anche simili, soprattutto nell’omelia di don Maurizio Macini, l’ideatore dell’iniziativa. Poi lo sport in generale come veicolo di dialogo e di pace: e nello specifico la gioia che il Cesena ci ha dato quest’anno, testimoniato anche dai numerosi bambini e ragazzi presenti, di cui forse i giocatori non si rendono conto, con il legame con la città cementato pure dalle vicende dell’alluvione».