Cesena, mini-abbonamento per le gare con Carrarese, Avellino e Juve Stabia

Il Cesena vara un nuovo mini-abbonamento per i tre match casalinghi contro Carrarese (martedì 28 ottobre ore 20:30), Avellino (domenica 9 novembre, ore 15:00) e Juve Stabia (sabato 20 dicembre, ore 15:00) ad un prezzo speciale e assolutamente conveniente, rispetto all’acquisto dei singoli biglietti per ciascuna delle tre sfide.

Coloro che decideranno di sottoscrivere il Cavalluccio Pack riceveranno uno speciale sconto del 25% da utilizzare sul merchandising bianconero sia presso il Cesena FC Store di Piazza Amendola, che presso il Centro Coordinamento Clubs di Via Veneto entro il 31/12/2025.

Il nuovo mini abbonamento potrà essere sottoscritto fino alle ore 18:00 di martedì 28 ottobre sul circuito Vivaticket, sia online che presso tutti i punti vendita abilitati, oltre che al Centro Coordinamento Clubs, il quale questa settimana sarà aperto da martedì 21 a venerdì 24 ottobre dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00.

Questi i prezzi del pacchetto per le tre gare contro Carrarese Calcio, US Avellino e SS Juve Stabia per il quale sono previste due tariffe, una intera ed un’altra riservata agli Under 18:

TRIBUNA NUMERATA

Intero € 140,00

Under 18 € 60,00

DISTINTI SUPERIORI

Intero € 90,00

Under 18 € 45,00

DISTINTI INFERIORI

Intero € 80,00

Under 18 € 40,00