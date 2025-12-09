Cesena-Mantova: via libera anche ai tifosi ospiti

Cesena-Mantova con il via libera ai tifosi ospiti. C’è grande fiducia per vedere i supporters biancorossi al seguito della squadra sabato prossimo alle 19.30 al Manuzzi. L’incontro con i rappresentanti del Ministero dell’Interno è iniziato nel primo pomeriggio di oggi e la Gazzetta di Mantova riporta le parole del senatore leghista Andrea Paganella, che nelle ultime settimane si è speso in prima persona sul tema, a comunicare: «Il ministro Piantedosi mi ha appena scritto di aver firmato il provvedimento di sospensione del divieto di trasferta a Cesena». Premiato quindi il lavoro congiunto dei due club in collaborazione con la Lega B.