Cesena, lieve distorsione alla caviglia per Klinsmann

Quel pestone che M’Bala Nzola gli ha stampato sulla caviglia destra all’ultimo secondo, mentre si apprestava a un rapido rinvio, ha prodotto una lieve distorsione: Jonathan Klinsmann ieri mattina era ancora dolorante, con l’arto gonfio e non si è allenato. Sarà rivalutato in giornata ma l’impressione è che resterà a riposo quasi certamente anche nella seduta di questo pomeriggio (a porte aperte alle ore 17). Le condizioni di Klinsmann non destano troppe preoccupazioni, però, visto che a Pescara si giocherà già venerdì sera, la presenza del portiere non è affatto scontata.