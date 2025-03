Nella seduta andata in scena ieri pomeriggio a Martorano, sotto una pioggia fine ma continua, si è rivisto in gruppo La Gumina, che appare pienamente ristabilito dopo la distorsione rimediata 18 giorni fa. Gruppo al completo, perché, dopo Ceesay e Saric, che si erano già uniti mercoledì, ieri anche il terzo nazionale, l’azzurrino Mendicino, si è allenato con i compagni. In vista del match di domenica contro la Juve Stabia, dovrebbero rientrare nell’undici titolare Klinsmann e Mangraviti, più uno tra Antonucci e La Gumina, con il primo favorito per appoggiare Shpendi in prima linea. Se ne capirà di più nelle seduta di questa mattina a Martorano e nella rifinitura di domattina allo stadio.

Intanto, ieri sono stati staccati altri 500 biglietti per Cesena-Juve Stabia, per un totale di 2.403 tagliandi, di cui ben 623 nel settore ospiti.