Sarà Matteo Marcenaro di Genova l’arbitro di Cesena-Juve Stabia (venduti finora in prevendita 1.903 biglietti di cui 543 nel settore ospiti). I suoi assistenti al Manuzzi saranno Vito Mastrodonato di Molfetta e Claudio Barone di Roma 1, mentre in sala Var ci saranno Manuel Volpi di Arezzo e Antonio Giua di Olbia, con Mattia Drigo di Portogruaro quarto ufficiale. Classe 1992, Marcenaro è diventato internazionale a gennaio e torna in campo dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori per tre mesi, visto che l’ultima gara diretta in questa stagione (Fiorentina-Udinese) risale allo scorso 23 dicembre 2024. In pratica Cesena-Juve Stabia sarà la prima gara da internazionale di Marcenaro, che in carriera ha incrociato il Cavalluccio solo una volta, nella stagione 2019-2020 in Serie C, quando i bianconeri di Modesto vennero sconfitti a Padova (1-0). Un solo precedente anche con le Vespe, dirette nella stagione 2018-2019 al Veneziani di Monopoli (0-0).