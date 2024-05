Cesena-Juve Stabia fa calare il sipario al Manuzzi. Toscano: “Chiudiamo una stagione straordinaria”

Ultimo appuntamento di una storica stagione 2023-2024 per il Cesena, che alle 17.45 riceve la Juve Stabia al Manuzzi. I bianconeri conquistano il trofeo con una vittoria o un pareggio e Domenico Toscano (sempre imperscrutabile sul suo futuro) cerca il gran finale di una annata memorabile. Il tecnico calabrese in conferenza stampa ha avuto un pensiero anche per la grande stagione della Primavera: “Faccio i complimenti ai ragazzi e allo staff della Primavera, hanno raggiunto un traguardo importante. A noi mancano 90 minuti per concludere questa straordinaria stagione, vogliamo dimostrare cosa abbiamo costruito”. Con la Juve Stabia sarà una sfida tatticamente diversa rispetto a quella di Mantova e Toscano la inquadra così: “Abbiamo preparato bene la partita con il Mantova perché avevano caratteristiche ben precise, quella con la Juve Stabia sarà completamente diversa. È una squadra che ha dei ritmi diversi, è più diretta nel proprio attacco e più intensa”. In prospettiva c’è aria di Panchina d’oro 2023-2024 per Toscano, che precisa: “La Panchina d’oro è un discorso a parte. Non è la Panchina d’oro a rendermi orgoglioso ma sono i ragazzi e quello che sono diventati oggi”. Per oggi sono tutti convocati, ma non potranno giocare lo squalificato Prestia e gli infortunati Shpendi e Piacentini. In difesa c’è Silvestri, mentre a centrocampo non partirà titolare De Rose per un guaio al ginocchio.