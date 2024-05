Cesena, imitare il Catanzaro: un motto sempre di moda

Imitare il Catanzaro. Dall’inizio del 2024 a oggi è probabilmente una delle frasi più volte ripetute a Cesena e dintorni. Fino al 28 aprile, dopo aver festeggiato la promozione in Serie B in largo anticipo, il Cavalluccio ha infatti cercato quantomeno di eguagliare il fatturato di un anno fa dei calabresi, tagliando il traguardo dei 96 punti proprio come accaduto nell’aprile 2023 al Catanzaro. Inoltre, pensando alla prossima stagione, la matricola di Vivarini può tranquillamente diventare una fonte di ispirazione, l’esempio migliore per chi sale in B e sogna di conquistare (almeno) 60 punti e un posto nei play-off, come fatto dal Catanzaro, che ha già strappato il pass dall’alto di un campionato da applausi.

Dopo aver imitato i calabresi in C, il Cesena ha già una squadra da seguire con attenzione anche al piano superiore alla vigilia di una calda estate. Ma come si comportò un anno fa il Catanzaro dopo aver festeggiato la promozione? E come si è comportato quest’anno? Ecco da cosa il Cavalluccio potrebbe prendere spunto e cosa dovrebbe invece cambiare.

Dal mercato...

Dieci acquisti e nove cessioni. Questo è stato il bilancio del Catanzaro nella passata sessione estiva di calciomercato, con il club calabrese che scelse di confermare la spina dorsale della squadra dopo il clamoroso exploit dell’anno prima in C. Furono ben 14 i calciatori che restarono in maglia giallorosso dopo la promozione, mentre il direttore sportivo Giuseppe Magalini perfezionò 10 acquisti. Interessante l’identikit dei volti nuovi: 8 prestiti, prevalentemente giovani o addirittura debuttanti, e appena un paio di operazioni a titolo definitivo, con l’arrivo dell’ex difensore bianconero Krajnc dall’Hannover e del centrocampista Pompetti, prelevato a dall’Inter dopo una discreta stagione nel Sudtirol e una ottima al Pescara nel 2021-2022. In più sono stati tesserati tanti giovani di prospettiva (Stoppa, che il Cesena incrociò nei play-off di un anno fa in maglia Vicenza, Veroli, Oliveri, D’Andrea e Ambrosino) e un veterano quale Alfredo Donnarumma, che paradossalmente è stato l’attaccante più deludente (19 presenze, 2 gol). Quanto alle cessioni, 9 in totale, salutarono Catanzaro alcuni protagonisti della promozione come Fazio, Martinelli, Rolando e Cianci. Pochi movimenti anche a gennaio, con gli ingressi del difensore brasiliano Antonini Lui (ex Ravenna e già nel mirino di club di A dopo una quindicina di partite tra i cadetti) e del centrocampista Petriccione (altri due arrivi dalla C) e le cessioni di Katseris (pescato nell’estate 2022 in Serie D nel Nuova Florida a zero centesimi e ceduto dopo 18 mesi al Lorient, in Ligue 1 francese, per 2 milioni e 400mila euro), Krastev (unico bocciato dall’estate), Bombagi e Welbeck. Morale: il Catanzaro non ha rivoluzionato la rosa e non ha neppure messo a segno colpi a sensazione, puntando innanzitutto sull’identità costruita da Vivarini in Serie C.

... al rendimento

Già, Vivarini. E qui c’è il nodo della questione. La conferma del tecnico che ha riportato i calabresi in B dopo tanti anni sarà la prima differenza netta rispetto al Cesena, qualora Toscano e il Cavalluccio dovessero separarsi. Sul campo, la forza del Catanzaro è stata la continuità: le 17 vittorie sono state distribuite tra andata (9) e ritorno (8, in attesa di Catanzaro-Sampdoria di stasera), mentre nel 2024 sono calate le sconfitte (4 contro le 7 dell’andata). Con 58 gol (in C furono 102), i calabresi hanno il quarto miglior attacco del campionato, mentre dietro le reti al passivo sono 47 (oltre il doppio delle 21 subite in C). Significativa anche la distribuzione dei punti tra gare in casa e gare fuori: 31 al Ceravolo e 29 in trasferta. Quanto all’uomo-copertina della C, bomber Iemmello si è praticamente ripetuto anche al piano superiore: 28 gol un anno fa, 15 quest’anno. Lo stesso dicasi di Biasci e Vandeputte, che quest’anno hanno segnato 19 gol in due. L’esterno belga è il miglior assistman anche in B, proprio come lo fu un anno fa in Lega Pro.

L’altro caso

Ma nel campionato di B 2023-2024 c’è anche un’altra matricola che ha ben figurato, salvandosi abbastanza comodamente senza mai rischiare di affondare. E’ la Reggiana, che ha scelto una strategia completamente diversa: allenatore nuovo (da Diana a Nesta) e rivoluzione totale tra l’estate e gennaio. Della squadra che un anno fa ha festeggiato la promozione, oggi sono rimasti in 6 e solo capitan Rozzio e il centrocampista Kabashi giocano con continuità. Con 46 punti e il sentito derby contro il Parma in arrivo all’ultima giornata, la Reggiana sta per consegnare agli archivi una stagione positiva. Più altalenante di quella del Catanzaro, ma comunque da applausi.

