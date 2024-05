Cesena, il gelo tra Artico e Toscano e il comunicato che mette il tecnico spalle al muro

Stupiti per lo stupore. Ma non solo. Il giorno dopo il summit societario avvenuto in “call conference” tra Artico da Cesena e la proprietà in collegamento da più città degli Usa, il club bianconero ha deciso di pubblicare un comunicato.

Toscano, questo è il contratto

In queste righe la proprietà sottolinea la propria sorpresa per i «recenti articoli riguardanti Toscano, poiché siamo tutti concentrati al fine di concludere nel migliore dei modi questa straordinaria stagione».

Ma andando in profondità, il Cesena sottolinea tanto altro. Intanto, ciò che davvero importa al club: «Toscano ha ancora un anno di contratto con il Cesena Fc e, una volta conclusa la stagione, ci confronteremo insieme al management per preparare l’annata 2024-2025, avendo come unico obiettivo il benessere del club». Capito? Se a Toscano non va bene un anno di contratto lo dica apertamente. A 48 giorni di distanza dall’1-0 sul Pescara cha ha riportato il Cesena in B, la palla torna in modo ufficiale nel campo dell’allenatore. Che dovrà dire se gli sta bene restare con il contratto che firmò 24 mesi fa (che prevedeva aumento del 50 per cento di ingaggio in caso di promozione) o se preferisce un nuovo contratto. Da cercare però altrove.

Tutti allineati

Andando avanti, c’è un altro passaggio importante: «Il Cda del Cesena Fc e tutti gli investitori lavorano all’unisono da un anno e sono tutti allineati sulla direzione che il club deve avere e sull’impegno assunto nei confronti del Cesena Fc e di tutta la comunità di Cesena». Ergo, tutti gli investitori sono allineati. Quindi, stando al comunicato voluto e prodotto dalla famiglia Aiello e dalla famiglia Scotto, c’è da credere che anche il desiderio di Melby di scalare la cima bianconera sia stato messo da parte per provare, tutti insieme, a mettere in campo un Cesena più forte.

Il gelo e le alternative

Nell’attesa di vedere se sia davvero risolta la questione legata ai giochi di potere, va registrato il grande gelo tra Artico e Toscano. Che in pratica non si parlano dalla vigilia di Cesena-Perugia e che mercoledì sera, alla festa al Chiosco Savelli, si sono ignorati: Toscano è arrivato in ritardo ed è rimasto defilato mentre Artico era un tutt’uno con i giocatori. Ecco partire in questo modo per una nuova avventura non avrebbe senso: quindi, se il Cesena vuole ripartire da Toscano, serve che la coppia si riunisca. Perché «il futuro sia ancora più emozionante» serve che sopra a tutto e a tutti ci sia il bene comune: cioè il Cesena. In caso contrario, meglio cambiare. Con Artico che ragiona soprattutto su Andrea Sottil ma che non disdegna neppure Leonardo Semplici e Ivan Javorcic.

