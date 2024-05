Cesena, gli arbitri eleggono il Manuzzi come il miglior terreno di gioco del Girone B

E’ scattato ieri il rompete le righe per il Cesena, ufficialmente in vacanza dopo il galoppo di Forlimpopoli. Ieri mattina Domenico Toscano è salito sulla propria auto e in serata ha raggiunto la sua Reggio Calabria, dove resterà fino all’inizio della prossima settimana, prima di risalire lo Stivale in direzione Assisi, dove martedì prossimo verrà premiato al “Gran Galà del calcio umbro”: il tecnico riceverà il premio «Ernesto Bronzetti» (dedicato all’ex manager ternano) per aver conquistato la sesta promozione in carriera da allenatore. Il giorno successivo Toscano dovrebbe rientrare a Cesena ed attendere la fine dell’anno scolastico della figlia Vittoria. Legato al Cavalluccio da un altro anno di contratto, l’allenatore calabrese resta in attesa di capire quale sarà il suo futuro, magari con un occhio anche ai play-off di Serie C, dove è impegnato il Catania, che gli vorrebbe affidare la ricostruzione dopo una stagione balorda. Gli etnei, però, hanno vinto la gara di andata dei quarti di finale contro l’Avellino, martedì sera al Cibali, e sabato al Partenio avranno a disposizione due risultati su tre per approdare in semifinale. Altrimenti saranno eliminati e potranno cominciare a programmare il futuro.

Manuzzi promosso

Nel frattempo, il Cesena ha ottenuto un altro riconoscimento. Il terreno di gioco dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi è stato votato come il migliore del Girone B dell’ultimo campionato: la qualità dei terreni di gioco, valutata e votata dagli arbitri della Can C, ha permesso al club di ottenere il premio istituito dalla Lega Pro. Nel Girone A ha vinto il Mantova mentre come migliore in assoluto è stato scelto il prato del Vigorito di Benevento. Al Novara, invece, il premio per il miglior sintetico.

Insieme per il Cesena

Le feste di fine stagione non sono ancora finite. Questa sera, dalle ore 19.30 presso la tensostruttura adiacente alla chiesa di Sant’Egidio, verrà celebrata la “doppietta” della Primavera di Nicola Campedelli: staff tecnico e squadra saranno ospiti di Insieme per il Cesena, che per l’occasione ha invitato anche la squadra femminile che ha appena concluso le proprie fatiche in B. Tra una settimana, invece, appuntamento con una serata speciale per celebrare il 30 maggio 2010, giorno in cui il Cavalluccio tornò in Serie A vincendo a Piacenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA