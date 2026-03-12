Cesena-Frosinone: una coreografia in tutta la Curva Mare

Cesena Calcio
  • 12 marzo 2026
Cesena-Frosinone: una coreografia in tutta la Curva Mare

Nella gara casalinga più delicata della stagione, quella che può segnare il futuro in panchina di Michele Mignani, la curva Mare ribadisce l’appoggio al Cesena, almeno durante la partita. Così è stata annunciata una coreografia per Cesena-Frosinone di sabato prossimo (ore 15). “Per la partita di sabato, contro il Frosinone - scrivono i gruppi della curva - abbiamo organizzato una coreografia che coinvolgerà l’intera Curva Mare. Come sempre, per la perfetta realizzazione, chiediamo la collaborazione di tutti. Fondamentale quindi ascoltare le direttive dei lanciacori in balaustra e non alzare bandiere, due aste ecc e non accendere torce e fumogeni finché la coreografia non sarà terminata”.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui