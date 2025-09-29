Cesena, Frabotta è pronto al rientro

Nessun giorno di riposo per il Cesena, che ieri mattina si è ritrovato a Villa Silvia per l’immediata ripresa degli allenamenti in vista del primo turno infrasettimanale di domani sera (ore 20.30) a Frosinone. Mignani ha diviso in due il gruppo: seduta defaticante e di scarico per chi è sceso in campo contro il Palermo, menù completo per tutti gli altri. Come sottolineato anche dall’allenatore sabato in sala stampa, non si registrano particolari problemi fisici dopo la sfida contro i rosanero. Domani sera Mignani ritroverà tra i convocati anche Gianluca Frabotta, che ieri si è allenato dopo aver saltato le due partite contro Venezia e Palermo per noie muscolari. Per quanto riguarda la formazione anti Frosinone, la sensazione è che il tecnico possa confermare la solita difesa davanti a Klinsmann, mentre negli altri reparti potrebbero esserci alcuni cambiamenti. Da ieri, intanto, è aperta la prevendita per il settore ospiti dello Stirpe: non sono previste restrizioni per i tifosi bianconeri.

