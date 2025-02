Cesena, è tornato ad allenarsi in gruppo anche Ceesay

Dopo aver usufruito di un giorno di riposo, il Cesena è tornato in campo ieri pomeriggio all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi (a Martorano c’era il match del campionato Primavera tra Cesena ed Empoli) per la ripresa degli allenamenti. Alla seduta ha preso regolarmente parte anche Ceesay, che torna a disposizione di Mignani dopo che tra problemi di salute e noie muscolari ha saltato 5 delle ultime 6 gare, entrando nel finale solo in casa della Reggiana. Oggi sono in programma due sedute a Martorano, dove i bianconeri si alleneranno anche domani pomeriggio e giovedì mattina. La rifinitura di venerdì mattina, invece, si svolgerà all’Orogel Stadium.

Nessuna squalifica

Oggi usciranno le decisioni del giudice sportivo: non ci saranno squalifiche in casa bianconera, con Andrea Ciofi (ammonito per aver protestato dopo la mancata concessione del rigore per il fallo di Folino su Prestia) che sale a sei gialli.

E’ partita la prevendita

È scattata ieri la prevendita per Cesena-Salernitana in programma sabato 1° marzo alle ore 15. Tagliandi disponibili online sul sito Vivaticket, al Coordinamento e in tutti i punti vendita abilitati. Attivo anche per questa sfida il sistema di “prezzo dinamico” dei biglietti. Esaurita la Curva Mare, fino a domani alle ore 9 i prezzi saranno i seguenti: Tribuna vip 65 euro (ridotto 45, junior 5); Tribuna numerata 50 euro (ridotto 35, junior 5); Distinti superiori 30 euro (ridotto 22, junior 5); Distinti inferiori 25 euro (ridotto 16, junior 5); settore ospiti 20 euro.

Tutti gli studenti universitari tesserati Cusb entreranno nei distinti superiori e inferiori pagando il biglietto 5 euro. Da questa gara i soci Coop Alleanza 3.0 avranno uno sconto di 5 euro sui biglietti di distinti superiori e inferiori.