Cesena: e gli stipendi? La società ritarda ancora

Un altro ritardo nel pagamento degli stipendi a Cesena. Le domande sui motivi che stanno spingendo la proprietà americana a non saldare le pendenze dei giocatori, dei tecnici di prima squadra e settore giovanile, aumentano e di risposte non se ne sentono. Gli stipendi di marzo, attesi per venerdì, non sono stati versati ma è stato assicurato che arriveranno martedì e a ruota anche gli stipendi di aprile, con quelli di maggio che saranno saldati entro il 16 giugno, data in cui dovranno essere saldati anche contributi e ritenute per poter perfezionare l’iscrizione al campionato 2026-2027. Dal punto di vista federale, il Cesena è in regola, avendo sempre rispettato tutte le scadenze.

Intanto, per quanto riguarda il direttore sportivo, si attende l’incontro tra Mancini e Fredberg di martedì mattina per capire se il diesse della Samp lascerà Genova per Cesena o resterà in blucerchiato. L’impressione è che Mancini sia meno convinto di una settimana fa a scegliere la Romagna: che abbia capito che gli toccherà Cole?