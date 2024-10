Il Cesena dovrà fare a meno di Augustus Kargbo per due partite (Cesena-Brescia e Salernitana-Cesena). Il Giudice Sportivo infatti l’ha squalificato per due turni con queste motivazioni... “per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Quarta sanzione); per avere inoltre, al 45° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara un’espressione irriguardosa”.