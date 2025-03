Cesena, da valutare le condizioni di Bastoni

Neanche il tempo di entrare in diffida (dopo le ammonizioni ricevute nell’ultima gara casalinga con la Salernitana) che Mangraviti e Antonucci sono obbligati a fermarsi per una giornata. Domani il difensore e il trequartista saranno squalificati dal giudice sportivo dopo gli esagerati gialli sventolati dal pessimo Galipò al Rigamonti (lo Spezia perderà Mateju). In un colpo solo Mignani perderà un titolarissimo in difesa e uno degli ex di turno di sabato prossimo, peraltro ancora di proprietà dello Spezia. A proposito di ex bianconeri, andranno monitorate oggi alla ripresa le condizioni di Bastoni, uscito anzitempo per un fastidio agli adduttori. Il centrocampista spezzino dovrebbe essere riuscito a fermarsi in tempo, ma sarà valutato con attenzione dallo staff medico. Mignani dovrebbe recuperare Pieraccini, che non era entrato in distinta per un attacco influenzale. Il difensore di Coccolia si giocherà una maglia da titolare con Piacentini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA