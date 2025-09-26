Cesena, cinque vittorie esterne consecutive nella stagione regolare: Mignani si è preso un altro record

Michele Mignani ha ricominciato da dove aveva chiuso il campionato scorso di B, continuando a vincere in trasferta. Alle vittorie nelle ultime due gare esterne della precedente stagione regolare (quindi play-off escluso), a Cosenza e a Modena, sono seguiti i colpi corsari sui campi di Pescara, Sampdoria e Venezia, per un totale di 5 successi consecutivi che sono un record per il Cesena in Serie B.

Mignani come Bisoli

Considerando invece il singolo campionato cadetto, le attuali tre vittorie esterne eguagliano quelle di Pierpaolo Bisoli che nel 2009-2010 vinse a Frosinone, Lecce e Piacenza. Furono le ultime di quella stagione e decisive per la promozione diretta in serie A. Per pareggiare anche il record bianconero tra i professionisti a Mignani resta una gara per infilare lontano dal Manuzzi una striscia di quattro successi, come recentemente sono riusciti a fare in Serie C, per quattro anni consecutivi, William Viali e Domenico Toscano. Il tecnico lombardo nel 2020-2021 contro Legnago, Mantova, Imolese e Arezzo, poi nel 2021-22 sui campi di Lucchese, Viterbese, Olbia e Grosseto. Quello calabrese nel 2022-2023 in casa di Torres, Pontedera, Recanatese e Imolese, poi nel 2023-2024 con Entella, Pescara, Recanatese e Perugia.

In viaggio con Angelini

Scendendo di categoria e andando indietro nel tempo, gli almanacchi raccontano di una serie di quattro vittorie in trasferta pure nel 1947-1948 in serie C, all’epoca non professionistica, (Portorecanati, Jesi, Riccione e Sammaurese) e nel 1959-1960 in serie D (Audace San Michele, Pellizzari Arzignano, Jesi e Miranese). Dulcis in fundo, in assoluto il più ricco “viaggiatore” bianconero rimane Giuseppe Angelini che nel 2018-2019 in serie D tornò sei volte di seguito a casa con il bottino pieno (Montegiorgio, Castelfidardo, Agnonese, Sammaurese, Francavilla e Forlì).