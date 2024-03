Cesena, centrato anche il record di gol

Un mese e una settimana. Tanto era passato, prima di domenica, dall’ultima volta in cui il Cesena era riuscito a guadagnare punti sulla Torres. Venerdì 9 febbraio gli uomini di Toscano stravinsero il derby di Rimini, grazie ai gol di Adamo e Shpendi, mentre il giorno successivo i sardi crollarono in casa contro la Juventus Next Gen (0-3) scivolando a -12 in classifica. In mezzo ci sono state sei giornate, durante le quali il Cesena ha perso 3 punti a Carrara mentre la Torres non ha più sbagliato un colpo (6/6 di vittorie) prima dell’1-1 di Ancona che, senza il trattino, oggi indica il rassicurante vantaggio del Cavalluccio sulla prima e unica inseguitrice, visto che da domenica il Cesena è diventato irraggiungibile anche per la Carrarese terza della classe.

In vantaggio

Se la B non è ancora stata conquistata aritmeticamente. il merito è solo dei sardi, che fino alla scorsa giornata hanno tenuto il campionato apertissimo e che sulla carta avrebbero ancora a disposizione lo scontro diretto in casa, in programma alla penultima giornata. Ma il passo della capolista potrebbe permettere a De Rose e soci di festeggiare prima e di “annullare” la trappola che la Torres proverà a piazzare al Vanni Sanna.

A Pesaro, in una serata dominata nel primo tempo e più equilibrata nella ripresa (ma la Vis è stata pericolosa solo una volta su palla inattiva), il Cesena ha ripetuto il solito disco: sbloccare per primo la partita. Nel girone di ritorno è sempre successo tranne che a Ferrara, nell’unica gara stagionale in cui i bianconeri non sono riusciti a segnare. Totale: 12 volte su 13 la Romagna bianconera ha messo il campo in discesa e solo contro la Carrarese non è arrivata la vittoria. Il clamoroso fatturato del 2024 (11 vittorie, un pareggio e una sconfitta) vale un +4 sul cammino dell’andata: un girone fa, dopo 13 giornate, il Cesena aveva conquistato 30 punti, mentre oggi è salito addirittura a quota 34 sui 39 disponibili. Ora, per mantenere questo passo da record, ci sono 4 vittorie consecutive da difendere contro Lucchese, Pescara, Juventus Next Gen e Recanatese: soprattutto nelle due trasferte al Porta Elisa e al Moccagatta non sarà facile ripetersi. Ma se il Cesena dovesse riuscirci, allora potrebbe addirittura pensare di battere i 96 punti di un anno fa del Catanzaro, il record assoluto di fatturato nella storia della Serie C.

Quanti gol

A Pesaro, poi, la capolista ha valicato quota 80, un bottino di punti che migliora il record tra i professionisti fatto registrare un anno fa, quando il primo Cesena di Toscano chiuse il campionato a quota 79. Ora nel mirino c’è il primato assoluto di Beppe Angelini, che nel 2018-2019 in D conquistò la promozione con 83 punti. Quanto ai gol, dopo aver superato il bottino di un anno fa (66), domenica è stato eguagliato proprio il record del Cesena di Ricciardo e Alessandro, che aveva segnato 70 gol, gli stessi di oggi. Nell’ultimo mese di campionato è praticamente certo che i record assoluti di punti e di gol verranno ritoccati di nuovo. Restando sui gol, Cristian Shpendi si è fermato dopo essere andato a segno per tre partite consecutive: il gemello non è riuscito ad eguagliare la striscia di quattro gare del girone d’andata (Ancona, Fermana, Spal e Rimini), ma si è messo in luce nel ruolo di regista offensivo, offrendo tre palloni succulenti a Berti, Varone e Kargbo, senza dimenticare il possibile rigore ignorato da Bordin nel primo tempo per un’evidente trattenuta di Mattioli. A testimonianza che, quando sai giocare a calcio, non conta solo segnare.