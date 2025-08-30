Cesena, brutto risveglio: Klinsmann è in dubbio per la sfida di questa sera con l’Entella, Mignani richiama Fontana dalla Primavera

Un inizio mattina turbolento in casa Cesena: Jonathan Klinsmann è stato male nella notte a causa di un virus gastrointestinale che lo tiene in dubbio per la sfida di questa sera contro la Virtus Entella. Per questo è stato convocato in tutta fretta Niccolò Fontana. Quest’ultimo era già a Martorano, pronto a scendere in campo con la Primavera nel match delle 10.30 contro il Lecce, quando gli è stato comunicato che sarebbe dovuto andare in ritiro con la prima squadra e non avrebbe giocato il match in programma di lì a pochi minuti. Al suo posto è andato in campo Gianfanti, che sarebbe dovuto andare in prima squadra questa sera come terzo portiere.

La dirigenza bianconera confida che Klinsmann riuscirà a riprendersi per la partita di stasera (ore 21) contro l’Entella.