Cesena, Berti contro Amoran il 10 ottobre al Manuzzi per Italia-Svezia U21

Dopo aver disputato un tempo nell’amichevole di Gibilterra, Cristian Shpendi è stato di nuovo pre convocato da Sylvinho, Ct dell’Albania per il doppio impegno dell’11 e del 14 ottobre. Sabato 11 si giocherà al Gradski Stadion Dubočica di Leskovac (ore 20.45) la sfida Serbia-Albania fondamentale nella corsa alla qualificazioni al Mondiale 2026. Tre giorni dopo, martedì 14, allo stadio Air Albania di Tirana (ore 19) andrà in scena un’amichevole tra Albania e Giordania.

Se Shpendi ha subito debuttato nella nazionale maggiore albanese, Tommaso Berti attende di poter vestire per la prima volta la maglia dell’Italia Under 21. Evento che potrebbe verificarsi venerdì 10 ottobre a Cesena in occasione della sfida di qualificazione agli Europei di categoria contro la Svezia. Dovesse succedere, Berti potrebbe giocare in maglia azzurra nello stadio di casa come accadde ad altri due cesenati: Maurizio Orlandi nella sfida Italia-Jugoslavia Under 23 il 29 settembre 1974 e Davide Biondini in Italia-Svezia del 18 novembre 2009, in quella che rimane l’unica partita da titolare nella nazionale maggiore. Inoltre, Berti potrebbe sfidare in un derby a tinte bianconere Peter Amoran, che non ha ancora debuttato nel Cesena ma che è stato pre convocato dalla Svezia Under 21. al.bur.

