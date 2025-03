Rientrato l’allarme per Simone Bastoni, che era uscito a Brescia per noie ad un adduttore ma che ha già recuperato, ieri i bianconeri si sono allenati al completo. Oggi altra seduta mattutina prima della rifinitura di domani al Manuzzi. In difesa Pieraccini è favorito su Piacentini per la sostituzione di Mangraviti, davanti probabile il tandem Shpendi-La Gumina. Venduti finora 1.645 biglietti, appena 216 nel settore ospiti.