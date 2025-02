Cesena a Cremona con 23 tifosi, la Nazionale Under 19 chiama Mendicino

Per la prima volta in questa stagione il Cesena a Cremona sarà solo. O quasi. Il discutibile (per i modi e per i tempi) divieto imposto dal Prefetto di Cremona, in seguito alle valutazioni dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive e del Casms, taglia fuori tutti i residenti nella provincia di Forlì-Cesena, che oggi non potranno entrare allo stadio Zini e di conseguenza resteranno a casa. Nonostante tutto, nel settore ospiti del vetusto impianto di Cremona saranno presenti 23 tifosi bianconeri provenienti da altre province.

Nuova convocazione in azzurro per Leonardo Mendicino, chiamato dal ct Alberto Bollini in Under 19. Dopo aver perso per 1-0 contro la Spagna a Las Rozas a gennaio, la Nazionale Under 19 svolgerà uno stage dal 24 al 26 febbraio presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, in preparazione della fase élite dell’Europeo, in programma dal 19 al 25 marzo in Calabria. Gli Azzurrini, inseriti nel gruppo 5, affronteranno i pari età della Lettonia mercoledì 19 marzo (ore 17) all’’Ezio Scida’ di Crotone, prima di sfidare i campioni d’Europa in carica della Spagna e i vicecampioni della Francia rispettivamente sabato 22 (ore 17) e martedì 25 marzo (ore 15) al ‘Nicola Ceravolo’ di Catanzaro.