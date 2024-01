Calcio, l’ex Cesena Alex Rodriguez ricomincia dal Misano in Promozione

L’ex punta del Cesena Alejandro Rodriguez ricomincia dal Misano in Promozione e si rimette in gioco nel club dove iniziò la sua avventura. “S.S. Misano -si legge in una nota - è lieta di annunciare il tesseramento di Alejandro Rodriguez, attaccante spagnolo, classe 1991, che in carriera ha collezionato 174 presenze con 37 goal in Serie A - B - C e 17 presenze con 9 goal nel campionato Primavera; arrivato in Italia a Misano nel 2010 passa subito al Cesena Primavera per giocare poi in prima squadra con Cesena, Pavia, Sampdoria, Chievo, Salernitana, Empoli, Brescia, Virtus Entella, Lucchese e Mantova”.

“Siamo veramente felici - riferisce Andrea Signorini, direttore generale S.S. Misano - che Alejandro abbia deciso di sposare il nostro ambizioso progetto sportivo, siamo certi che metterà a disposizione dei nostri giovani la sua esperienza e le sue qualità umane.

Nel 2010, quando Alejandro è arrivato giovanissimo a Misano, sono bastate pochissime amichevoli affinché il Cesena notasse le sue qualità. In quel frangente Alex non ha fatto in tempo a giocare partite ufficiali con la maglia bianco-celeste, ma ci siamo lasciati con la promessa di rincontrarci di nuovo e così è stato. In occasione di un nostro incontro casuale Alejandro mi aveva prospettato il suo desiderio di lasciare il calcio professionistico e cercare nuove sfide professionali per stabilizzarsi definitivamente con la sua famiglia a Cesena. Ho colto l’occasione e grazie alla collaborazione del nostro main sponsor Building Company Italia abbiamo fatto ad Alejandro la nostra proposta per i prossimi anni, che lo vedrà coinvolto non solo come calciatore ma anche con un ruolo attivo fuori del campo.”