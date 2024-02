Calcio, Fiocco azzurro in casa Cesena: Nicolò Amadori convocato in nazionale Under 19

Fiocco azzurro in casa Cesena. Nicolò Amadori, attaccante di grandissimo talento ma che va un po’ “domato”, è stato convocato da Bernardo Corradi in nazionale Under 19. E’ la prima convocazione del centravanti della Primavera in una nazionale giovanile. Amadori dovrà presentarsi domenica al raduno in vista del match amichevole con l’Austria in programma mercoledì alle ore 14.30 allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. Un test è una sprta di prova generale in vista delle gare di marzo contro Scozia, Repubblica Ceca e Georgia valide come qualificazioni agli Europei di categoria.