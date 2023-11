Calcio Coppa Italia C, Toscano oltre il risultato: “Cesena, solo indicazioni positive”

Domenico Toscano a fine gara fa buon viso a cattivo gioco: “Abbiamo fatto una buona gara e ho avuto risposte positive da chi sta avendo poco minutaggio. Nel primo tempo abbiamo messo intensità ma dovevamo essere più incisivi e determinati nel cross e nel riempire l’area. Io ho avuto solo indicazioni positive. Giovannini? Ha preso una bella botta....”.

E’ arrivata la squalifica per Toscano dopo il rosso a Pescara: “Un po’ mi scoccia, mi è sembrata eccessiva. I cambi di David e Berti? Non so se avremo Donnarumma nella prossima gara e Berti è un dubbio che mi porto verso sabato. Ogunseye? Ha bisogno di fare minuti, sta lavorando e lo vedo in crescita”.

Ivan Varone in sala stampa affronta il tema delle motivazioni: “Anche noi lo eravamo, non solo il Rimini, c’erano tanti ragazzi che avevano voglia di fare bene. Abbiamo cercato di fare la partita, ma paghiamo qualche ingenuità. Potevamo fare meglio ma c’è rammarico perché abbiamo fatto la partita, loro hanno sfruttato i nostri errori e ci hanno punito. Noi giochiamo sempre per vincere e perdere non fa mai bene, ora pensiamo al campionato”.