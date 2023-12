Calcio C, Zecca: “Le cose più belle di Cesena sono la passione e l’atmosfera”

Al Manuzzi era già entrato con un’altra maglia: 9 febbraio 2020, Cesena-Padova 1-1. «Ma era tutta un’altra storia - sorride Giacomo Zecca, al telefono da Sassari - e non c’è proprio paragone. Ero appena passato al Padova, perché con Modesto non mi trovavo. Avevo solo assaggiato Cesena e per me era una partita normale, mentre domenica, dopo quattro anni in Romagna, di normale non ci sarà nulla, perché è impossibile tornare al Manuzzi e restare indifferenti».

Zecca, cosa ha avuto di speciale la sua esperienza a Cesena?

«Prima cosa, la più importante: sono stato molto apprezzato come persona e questo affetto l’ho sempre percepito, fino alla fine. Uno potrebbe dire: se vieni apprezzato come persona, vuol dire che come calciatore non hai lasciato un buon ricordo. Non penso sia così, anche se io sono convinto di non essere mai riuscito a dimostrare tutto il mio potenziale. Tralasciando l’esperienza con Modesto, i miei tre anni pieni con Viali e con Toscano sono stati molto simili all’andamento della squadra. Abbiamo fatto bene entrambi, ma ci è sempre mancato l’ultimo gradino per il salto di qualità definitivo».

In che senso?

«Pensiamo a come sono finite queste tre stagioni: tutte ai play-off con una eliminazione sempre più dolorosa di quella precedente. Io me ne sono andato da Cesena dopo aver conquistato 203 punti: 57 nel primo anno con Viali, 67 l’anno successivo e 79 nella scorsa stagione. I conti li tiene mio papà, che è maniacale e preciso come Giovanni Guiducci: ogni anno siamo migliorati, ma non siamo mai riusciti a lasciare un buon ricordo finale. Ecco, questo è il dispiacere più grande e proprio per questo mi sarebbe piaciuto rimanere ancora».

E invece, in estate, ha bussato la Torres. Con tutto il senno del poi possibile, diciamo che ha scelto bene.

«Quando ho firmato, sapevo di arrivare in una società seria e ambiziosa. Ma sinceramente non avrei mai pensato di essere così in alto alla fine del girone di andata, ma neppure di vedere il Cesena a 42 punti in 17 giornate. Stiamo facendo tutti un qualcosa di incredibile».

Se dovesse spiegare a un suo nuovo compagno cos’è Cesena, cosa gli direbbe?

«Innanzitutto gli darei un consiglio: non stare troppo sul divano a guardare Netflix o a giocare alla PlayStation, ma gira il più possibile per vivere la città e la gente. Io ho avuto la fortuna di abitare a Sant’Egidio il primo anno e di conoscere tante persone che mi hanno accolto e voluto bene come un figlio. Poi mi sono trasferito a Case Frini e, visto che stavo talmente bene, mi sono spesso portato anche nonna Rosa, che ha amato Cesena quanto me. Tornando alla domanda, le cose più belle di Cesena sono due: l’atmosfera e la passione. Sentire una città che si muove per te e i tuoi compagni è indescrivibile».

Al netto delle tre eliminazioni, ce l’ha un rimpianto?

«Lo stadio Manuzzi è meraviglioso, però io sono stato troppe volte in tribuna causa infortunio. Ogni stagione è stata condizionata da almeno un problema muscolare. Un anno fa mi feci male proprio a Sassari, ma l’infortunio che ricordo meno volentieri è quello dell’anno prima a Viterbo: lo curai male, ci sono ricaduto due volte e ho perso troppo tempo nel mio momento migliore».

A Sassari come si trova?

«Bene, perché anche qua c’è un forte senso di appartenenza e un legame profondo con la squadra, al netto dei risultati, che ovviamente aiutano. A Sassari si parla il sassarese e non il sardo, la Torres è un’istituzione e poi c’è la Dinamo che è ai vertici del basket italiano da tanto tempo».

Cosa ha di speciale questa Torres?

«l’incoscienza e un po’ di sana follia. Stiamo facendo un percorso difficile da spiegare. Sappiamo che siamo forti, ma non pensavamo di essere così forti, cioè una squadra da 40 punti in 17 giornate. Greco è un allenatore molto sereno e noi viviamo la settimana e le partite con quella serenità, sapendo di non aver nulla da perdere».

Però ora siete in ballo anche voi, proprio come il Cesena.

«Di fronte ci saranno due squadre simili come identità, modulo e anche fame. Giocheremo entrambe a viso aperto e saranno determinanti i duelli individuali. Non mi aspetto una gara sporca, ma una gara bella. Il Cesena ha una rosa più profonda, ma noi arriveremo più liberi mentalmente, perché il peso della partita è tutto sulle loro spalle».

Cosa significa rientrare al Manuzzi con un’altra maglia?

«Questa è la domanda più difficile. Quando ascolterò Romagna Capitale mi verranno i brividi, lo ammetto. Poi ci sarebbe anche Romagna Mia, ma per una volta spero di non sentirla...».