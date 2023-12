Calcio C, verso Cesena-Torres da valutare Donnarumma e Pieraccini

Comincia oggi la “tortuosa” settimana che porta al big-match di domenica contro la Torres (ore 14, stadio Manuzzi). Dopo aver usufruito di un giorno di riposo, il Cesena si ritroverà nel pomeriggio a Villa Silvia per la ripresa degli allenamenti. Domani è prevista una seduta al mattino, poi un giorno libero mercoledì e infine tre allenamenti sempre al mattino compresa la rifinitura di sabato. Al Rognoni oggi lo staff medico dovrà valutare le condizioni di Donnarumma e soprattutto Pieraccini. Il primo è uscito con una profonda ferita sopra all’occhio, dopo il durissimo scontro con Egharevba (che il pessimo Crezzini aveva punito con un fallo in favore della Recanatese prima dell’overrule dell’assistente), che lo ha obbligato al cambio. Preoccupa decisamente di più, in chiave Torres, la brutta botta presa da Pieraccini alla tibia dopo un durissimo scontro con Carpani. All’uscita dal Tubaldi il difensore zoppicava vistosamente: la speranza di Toscano è che non si tratti di nulla di grave in un ruolo dove il tecnico calabrese ha già perso Ciofi da più di un mese.