Calcio C, Tre giocatori del Cesena potrebbero andare in nazionale: a rischio rinvio il recupero con l’Entella e la gara con la Lucchese

La Lega Pro ha ufficializzato nella giornata di ieri che il recupero tra Virtus Entella e Cesena si giocherà giovedì 16 novembre alle ore 20.45. Ciò nessuno ha ancora detto è che Virtus Entella-Cesena e Cesena-Lucchese sono a rischio rinvio.

Incognita nazionali

Da lunedì 13 novembre si apre l’ultima finestra di 9 giorni dedicata alle nazionali e Toscano sa che contro Entella e Lucchese non avrà Cristian Shpendi e Augustus Kargbo. La Sierra Leone di Kargbo debutterà nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026 affrontando l’Etiopia mercoledì 15 e l’Egitto domenica 19, mentre l’Albania Under 21 di Shpendi giocherà venerdì 17 in Romania e martedì 21 in Montenegro due incontri per le qualificazioni agli Europei di categoria. Ci sono però altri tre bianconeri in odore di convocazione: sono i 2004 Tommaso Berti e Matteo Francesconi (che il Ct Bollini ha visto all’opera contro Ancona e Spal) e il 2005 Giulio Veliaj, portiere di grande prospettiva su cui è iniziato un “duello” tra Italia e Albania, con l’Aquila che sta pensando di avvantaggiarsi, chiamandolo subito in Under 19 per le gare contro Irlanda (15 novembre), Belgio (18 novembre) e Slovenia (21 novembre). Con almeno tre giocatori in nazionale, il Cesena potrebbe chiedere i rinvii delle gare contro Entella e Lucchese.

Il regolamento

La Circolare di Lega Pro numero 12 del 25 agosto dice: «In linea con la mission della Lega Pro volta alla valorizzazione dei giovani calciatori, in particolare dei selezionabili per le nazionali, si comunica che le società, in caso di convocazione di tre o più dei propri calciatori per Nazionale A, Under 21, Under 20 e Under 19 possono presentare istanza per lo spostamento d’ufficio di una gara di campionato e di Coppa Italia qualora questa ricada nel periodo di convocazione e purché i calciatori suddetti non siano soggetti a squalifica. Le società interessate devono avanzare tale istanza a mezzo e-mail almeno 10 giorni prima della data prevista in calendario per la disputa dell’incontro».

Richiesta entro lunedì

Dunque, il Cesena ha tempo fino a lunedì per chiedere il rinvio del recupero con l’Entella e della gara con la Lucchese. Ma prima deve sapere se avrà 3 giocatori convocati in nazionale, quindi deve decidere se chiedere o no i rinvii. Ora la possibilità per spostare le gare c’è, in caso di play-off no e Kargbo giocherà il 3 giugno contro Gibuti e il 10 in Burkina Faso.