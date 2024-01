Calcio C, Toscano tiene sulla corda il Cesena verso Ancona: “Tutto è migliorabile, il nostro spirito deve essere questo”

Il Cesena difende il suo primato ad Ancona (domani, ore 18.30) accompagnato da un migliaio di tifosi: “Anche questa volta sarà la testa a fare la differenza - dice Domenico Toscano - dovremo essere bravi a dimenticare la gara precedente per concentrarci su questa. Il primo tempo contro il Pontedera per me è migliorabile, nei dettagli, nella continuità o nella determinazione e questo dovrà essere il nostro spirito da qui alla fine del campionato. L’Ancona? Ha cambiato sistema di gioco, viene da una vittoria e rispetto all’andata ha un allenatore come Colavitto che conosce bene l’ambiente e h sempre lavorato bene”. Toscano ritrova Saber e Giovannini, mentre Coccolo non ci sarà a causa dell’influenza. Il tecnico bianconero spera di ritrovare Ciofi nella prossima sfida casalinga contro la Fermana.