Calcio C, Toscano spinge il Cesena: “Febbraio è stato decisivo, ora continuiamo a spingere”

Il Cesena torna in campo domani sera (ore 20.45) al Manuzzi contro la Virtus Entella, una squadra che in estate sembrava destinata ad un campionato di vertice e invece non ha rispettato le attese. I bianconeri arrivano in formazione rimaneggiata (out Corazza, Pieraccini e Saber, mentre recupera Ciofi ma andrà in panchina, da valutare Giovannini). In ogni caso Domenico Toscano confida nella profondità della sua rosa: “Ci sono alcune situazioni in cui devi sopperire a certe mancanze, abbiamo un organico che è sempre coinvolto. I ragazzi arrivano sempre con la voglia di giocare, ora avremo un trittico di partite importanti”. Il tecnico bianconero continua a spingere sul tasto delle motivazioni: “Mancano poche ore alla fine del campionato e queste ore devono essere vissute con tanta qualità, credo che ancora i ragazzi possano crescere e loro ne sono consapevoli. Stiamo lavorando su questo. Abbiamo 3 partite ravvicinate, per noi sono motivo di non staccare la spina in una settimana tipo, quando abbiamo avuto turni infrasettimanali la squadra è rimasta sempre sul pezzo. I ragazzi sono pronti, il mese di febbraio è stato decisivo e ora lo saranno anche queste 3 gare”.