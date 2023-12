Calcio C, Toscano oltre Cesena-Torres: “Sappiamo quello che vogliamo, ma il viaggio sarà lungo”

Domenica 17 dicembre, ore 14, stadio Manuzzi. E’ l’appuntamento che Domenico Toscano e il suo Cesena attendono da diverse settimane, specialmente dopo aver superato la Torres, che domani arriverà all’Orogel Stadium staccata di 2 punti per il big-match: “E’ una partita molto importante, ci mancherebbe - ha sottolineato il tecnico - ma non più di Pescara o Recanati, tanto per fare due esempi. Perchè se non avessimo vinto quelle due partite, oggi non saremmo primi”. Senza Ciofi (”rientra oggi da Milano, l’operazione è andata bene”, ha sottolineato Fabio Artico) e lo squalificato Adamo, in campo toccherà ancora a Pieraccini, pienamente recuperato, e Pierozzi: “Noi sappiamo quello che vogliamo, però ci sono ancora 21 partite e non possiamo mollare di un centimetro. La gente deve vivere con noi questo viaggio, giocare le partite assieme a noi. Questo è il campionato della continuità e dell’equilibrio e noi dobbiamo essere sempre continui ed equilibrati”