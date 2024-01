Calcio C, Toscano non rinuncia mai a Pisseri, Prestia e De Rose, ma sta sfruttando alla grande tutta la rosa

Quando si dice la forza del gruppo. Anzi, di tutto il gruppo. La storia del girone d’andata, chiuso una settimana fa a Perugia, dice che il Cesena ha una rosa molto affidabile e che Domenico Toscano la sta utilizzando nel migliore dei modi, senza dimenticare nessuno. La miglior risposta possibile è arrivata proprio al Curi, quando l’allenatore calabrese ha scelto di affidarsi a tre veterani che ultimamente avevano visto poco il campo dal primo minuto (Varone, Saber e Corazza), escludendo inizialmente tre baby (Francesconi, Berti e Shpendi) molto più utilizzati nell’ultimo periodo. Risultato: nel primo tempo ha segnato due gol Saber (il primo su assist di Corazza), mentre nella ripresa il gol che ha chiuso la partita è stato realizzato da Berti, che ha sfruttato una palla rubata da Francesconi e un assist al bacio di Shpendi. Questo è il segreto del Cesena 2023-2024: il dosaggio delle forze e la perfetta miscela preparata da Toscano. Un anno fa, in alcuni momenti della stagione, il tecnico bianconero si intestardiva talvolta a proporre giocatori che non riuscivano proprio a decollare (Bianchi, Calderoni e Ferrante su tutti) e tra i giovani ne giocava con regolarità solo uno (Stiven Shpendi). Quest’anno, invece, è tutta un’altra storia.

Stakanovisti

Lo spiegano bene anche i numeri e le scelte di formazione. Ad esempio, nel girone di andata Toscano ha fatto partire dal primo minuto almeno una volta praticamente tutti i giocatori della rosa a disposizione. Tra chi c’era dal ritiro estivo in poi, solo uno (il più giovane di tutti, Giovannini) non è ancora riuscito a giocare una gara da titolare, cosa riuscita a tutti gli altri, a partire dai meno utilizzati (Chiarello e Piacentini) fino ad arrivare al vero stakanovista di questo gruppo: Giuseppe Prestia. Il ministro della difesa bianconera vanta due primati in uno: è il bianconero più utilizzato con 1.710 minuti ed è l’unico calciatore di movimento dell’intero Girone B a non aver saltato ancora un minuto in campionato. Alle sue spalle, nella rosa del Cesena, c’è Pisseri, sempre titolare in 19 gare su 19 ma sostituito negli ultimi 20 minuti a Pontedera. A 19 presenze anche il capitano De Rose, che per ora ha saltato solo 70 minuti, giocandone 1.640. Hanno già superato “quota mille” anche Silvestri (1.581 in 18 presenze), Donnarumma (1.247 in 16 gare), Adamo (1.240 in 18 partite), Francesconi (1.039 in 17) e Corazza (1.030 in 16). Questi sono gli otto bianconeri più utilizzati, ma alle loro spalle c’è un altro blocco di titolari. O quasi.

Gli altri

Cristian Shpendi è un altro intoccabile e non solo perché è il miglior marcatore del Cesena e del girone. Il centravanti italo-albanese ha giocato “solo” 946 minuti (distribuiti su 15 giornate) a causa delle convocazioni in nazionale. Lo stesso discorso può valere per Kargbo, che ha giocato lo stesso numero di partite, restando meno in campo (803 minuti). Tra i due attaccanti ci sono lo sfortunatissimo Ciofi (920 minuti in 11 partite prima dell’infortunio) e Berti, che ha sommato 808 minuti giocando 17 partite su 19. Alla faccia di chi sostiene che giochi troppo poco. In forte risalita c’è Pieraccini, diventato titolare inamovibile dopo il ko di Ciofi: 765 minuti in 9 presenze. Giocano spesso e sono stati protagonisti a Perugia anche Varone (732 minuti, ma non era titolare da due mesi) e Saber (610), mentre Pierozzi ha saltato solo due gare su 19, ma in campo è rimasto molto meno (596’). Ogunseye (489’) ha pagato l’infortunio di inizio stagione e l’esplosione di Shpendi, mentre David (352’) è stato utilissimo nel mese di ottobre, quando Donnarumma era ai box. Sono solo sei i bianconeri che hanno visto poco il campo: si tratta di Bumbu (191’), sparito dai radar negli ultimi due mesi (appena 27 minuti nelle ultime 11 giornate), Piacentini (129’), Giovannini (82’), Chiarello (76’) e Nannelli (31’), oltre naturalmente a Siano. Gli unici ancora inutilizzati sono stati i difensori Pitti e Coccolo.