Non c’è solo il ritorno di Daniele Donnarumma tra i convocati di Toscano per Cesena-Carrarese di questa sera, ma anche Cristian Shpendi. Il centravanti partirà dalla panchina ma sarà utilizzato solo in caso di estremo bisogno. Anche Donnarumma è destinato alla panchina: a sinistra agirà uno tra David e Adamo, con a destra uno tra Adamo e Pierozzi