Calcio C, Toscano: “Felice per il primo posto, ma il Cesena in 11 contro 10 ha smesso di giocare”

Alla fine Domenico Toscano accoglie il primo posto, ma in sala stampa inizia da ciò che gli è piaciuto di meno: “Alla vigilia avevo detto che sarebbe stata la prestazione di squadre a compensare alle assenze. In 11 contro 10 paradossalmente abbiamo rinunciato a giocare”.

L’analisi del tecnico calabrese è molto lucida: “Finché siamo stati 11 contro 11 abbiamo fatto una grande partita, siamo contenti perché siamo primi in classifica, vincere qua non era facile a prescindere dalle assenze, esserci riusciti è motivo di orgoglio perché ho visto una squadra che ha avuto grande carattere e grande testa e voleva questo successo. Ci fermeremo qua (il Cesena venerdì mattina si allena in Liguria, ndr) perché dobbiamo recuperare le energie visto che domenica ci aspetta una partita difficile contro la Lucchese in cui serviranno testa e concentrazione. E’ facile arrivarci, ma sarà difficile mantenere il primo posto”.

Toscano inquadra così il girone a un terzo del cammino: “È un campionato livellato verso l’alto che dà la possibilità a tutti di potersi reinserire, a prescindere dalle avversarie noi andiamo avanti per il nostro percorso che abbiamo intrapreso con atteggiamenti forti come oggi. C’è sempre da migliorare, siamo una squadra in crescita e in fiducia, giocare con Prestia e De Rose con un’ammonizione nelle spalle ci ha condizionato e non deve succedere, forse quello è un aspetto da migliorare”.

Pisseri e la porta inviolata

In sala stampa anche il portiere bianconero Matteo Pisseri a fine gara. Un giornalista ligure gli chiede se il campionato sia mezzo finito: “Non penso proprio che il campionato sia finito, stiamo facendo un ottimo percorso però ci sono tante altre squadre forti. Squadra costruite per vincere come Entella e Spal sono un po’ in ritardo e il Pescara dimostra che basta una settimana in cui non arriva una vittoria e sono problemi. Questo è un campionato che ci insegna che non puoi permetterti di staccare la spina e non puoi mai pensare di avere vinto, oggi ne è la dimostrazione. In 11 contro 11 abbiamo avuto anche l’occasione di fare il 2-0 mentre quando sono stati in inferiorità numerica, loro sono stati anche più pericolosi. Non puoi mai staccare la spina, c’è una grande Torres che sta facendo bene ma noi pensiamo al nostro percorso. Siamo tutti importanti in questa squadra, la mentalità è la nostra forza e non deve mancare, le partite si vincono con la mentalità e oggi con assenze pesanti abbiamo vinto perché abbiamo altrettanti ragazzi che sono pronti e sono molto forti, tutti ci diamo una mano”.