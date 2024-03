Calcio C, Toscano e il ko del Cesena: “Non dovevamo innervosirci così con l’arbitro, peccato per l’1-1 prima dell’intervallo”

Domenico Toscano analizza lo stop di Carrara (3-2): “Dopo il nostro primo gol abbiamo perso un po’ il ritmo e invece dovevamo mantenere un po’ più di aggressività, concedendo un po’ di campo alla Carrarese. Potevamo stare più attenti in occasione dell’1-1 e andare in vantaggio negli spogliatoi”.

Il tecnico bianconero passa poi in rassegna la ripresa: “Nel secondo tempo è stata una partita maschia, dura, tra due squadre fisiche. Ci ha penalizzato qualche episodio tipo l’ammonizione di Prestia e qualche fallo non fischiato, quindi ci siamo innervositi e abbiamo perso un po’ di energia contro un avversario di grande vigore come la Carrarese. Però nella ripresa i ragazzi hanno dato tutto, per impegno e dedizione non posso dire niente. Abbiamo pagato certe cose, certi aspetti in cui abbiamo sbagliato più del dovuto”.

Carrara si conferma un campo tosto per chiunque: “Ma a prescindere dall’avversario, dovevamo rimanere più lucidi e non farci innervosire dalle decisioni dell’arbitro. Abbiamo finito col dare spazio e metri a un ottimo avversario. Però quello che ci ha fatto davvero male è l’1-1 prima dell’intervallo, poi dopo l’espulsione abbiamo cercato di riaprirla in tutti i modi. Saber? Veniva da un affaticamento, temo sia ricaduto nello stesso infortunio. Donnarumma, Corazza e Pieraccini? Vedremo da mercoledì la situazione”.