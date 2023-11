Calcio C, Toscano: “Cesena, vittoria preziosa contro una squadra davvero forte”

Domenico Toscano alla fine incassa tre punti che valgono parecchio: “Iniziamo dal riscaldamento, Piacentini non ha voluto rischiare e abbiamo voluto preservarlo, mentre Varone ha avuto un risentimento durante la rifinitura. Shpendi? Ora è pienamente recuperato. Quanto alla partita, i campionati sono fatti di momenti, ci sono state gare in cui venivano fuori 4 gol, poi sfide come questa. Mi è piaciuta la prestazione contro una squadra forte, piena di giocatori di valore. Vincere contro la Carrarese è stata una prova di forza nostra”.

E i rischi finali? “Abbiamo preso gol su un errore in uscita nostro. Abbiamo vinto meritatamente, soffrendo magari un avversario forte, perché mica si gioca da soli. Saber? Ha fatto 50-60 minuti di grande livello, poi una espulsione ingenua. Peccato, lo stavo rivedendo più riflessivo e meno istintivo”.

Kargbo ha fatto bene anche da titolare. “Questa è una considerazione vostre che faccia bene solo dall’inizio. Se uno è bravo, è bravo. Francesconi? Quando i giovani rendono così è un mio orgoglio. I ragazzi bisogna sapere ascoltarli, accompagnarli e capirli”.