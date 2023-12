Calcio C, Toscano: “Cesena, tante cose positive e altre su cui c’è da lavorare”

Domenico Toscano ha analizzato così il big-match del Manuzzi tra Cesena e Torres: “Questa gara mi lascia tante cose positive e altre su cui dobbiamo continuare a lavorare per migliorare o limare qualche piccolo difetto. In avvio abbiamo sofferto su alcune letture e sulle seconde palle, poi abbiamo preso le misure alla Torres e nella ripresa li abbiamo messi nella loro metà campo. Peccato per come abbiamo preso gol, mentre successivamente abbiamo avuto tante chance ma è mancato il guizzo o la zampata finale. Forse avremmo dovuto forzare meno qualche giocata e cercare di più Donnarumma sulle uscite e i cross da sinistra, ma come presenza e qualità della partita io sono contento”.