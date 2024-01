Calcio C, Toscano: “Cesena, primo tempo fantastico” VIDEO GALLERY

Domenico Toscano a fine gara è orgoglioso: “Un primo tempo fantastico, il migliore da quando sono qui. Abbiamo giocato alla grande contro la terza in classifica e mi sono proprio divertito. Sono orgoglioso di loro in una gara senza i nostri tifosi”.

Sul fronte Pontedera, l’ex Max Canzi è sincero: “Complimenti al Cesena che ha fatto un grande primo tempo. La capolista non è lì per caso, confrontando gli organici, noi avremmo dovuto fare la partita perfetta, invece non l’abbiamo fatta. Le urla verso Angori? Stimo e voglio bene al pubblico di Cesena, ma queste cose verso un ragazzo del 2003 non mi sono piaciute”.