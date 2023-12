“Questo è il momento di dimostrare di meritare il primo posto e di volerci rimanere. Quindi massima concentrazione”. Domenico Toscano spinge sul gas e non vuole cali di tensione in vista della gara di domani (ore 18.30) a Perugia. “Affronteremo un’altra corazzata - aggiunge Toscano - costruita in estate per tornare in B. Ci sarà una variabile, ovvero il cambio di allenatore e servirà la massima attenzione”. Torna a disposizione Adamo e l’unico out resta Ciofi.