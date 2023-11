Calcio C, Toscano: “Cesena, da qui in avanti non si deve tornare indietro” VIDEO

Domenico Toscano esulta per un 3-0 che dà punti e morale. “Abbiamo affrontato una squadra di livello, sia come qualità che come esperienza. Si erano messi a specchio e non riuscivamo a trovare il varco giusto. Noi abbiamo alzato il ritmo con i ragazzi che sono entrati e oggi è arrivato un passaggio fondamentale. L’ho detto ai ragazzi: forse è il pezzettino che cercavamo di acquisire. Da qui in avanti non si deve tornare indietro”.

La stanchezza? “Ma no, la stanchezza è un luogo comune, guardate i ciclisti che fanno 200 chilometri al giorno, guardate Djokovic e Sinner... è la testa che fa la differenza. Noi abbiamo avuto pazienza, siamo rimasti accesi e lucidi e chi è entrato ha fatto benissimo, Varone, Berti, Giovannini... ci sono tante cose positive ma non abbiamo ancora fatto niente. Giovannini? Loro hanno messo una squadra altissima ho dovuto toglierlo, ma quando è entrato ha fato il suo contributo. Bene l’incazzatura iniziale, ma poi era contento come gli altri”.