Calcio C, Toscano: “Cesena bravo a restare sempre lucido” VIDEO

Domenico Toscano a fine gara brinda alla vittoria contro la Fermana (1-0): “Non era facile senza pubblico, per noi è come un giocatore di Serie A in meno. Kargbo? Una forte distorsione per lui. Questa è una vittoria importante per noi, una vittoria che vale tanto. Sono contento per Ogunseye, che ha dimostrato che può dare un contributo importante”.

Il tecnico bianconero alla vigilia aveva predicato calma: “Se non la sblocchi subito rischi di innervosirti e dare fiato a una squadra che poteva metterci in difficoltà, invece siamo rimasti compatti, lucidi e convinti di fare risultato. Siamo stato bravi a non perdere mai la lucidità, l’equilibrio e le misure. Sapevamo dell’importanza di vincere oggi e sono felice di avercela fatta”.