Calcio C, Toscano: “Cesena, a Recanati c’è una delle gare più importanti della stagione”

Il Cesena difende il suo primato solitario domani sera (ore 20.45) a Recanati e Domenico Toscano in conferenza stampa suona la carica: “Dobbiamo dare continuità a risultati e prestazioni. Domani c’è una delle gare più importanti della stagione, uno step da superare. La Recanatese è squadra in un momento positivo, un tipo di avversario che ci sollecita tanto. Hanno individualità importanti e giocano in verticale”. Il tecnico calabrese non si sbottona sulla formazione (“ma non ho dubbi, l’ho già in testa”) e continua a martellare: “Noi dobbiamo alzare il ritmo da subito e iniziare nel modo migliore. I tifosi? Un peccato, hanno le loro ragioni... ci piacerebbe averli al nostro fianco”. In casa bianconera, Ciofi resta l’unico indisponibile.