Calcio C, Toscano carica il Cesena per Chiavari: “La prestazione di squadra esalterà le prestazioni dei singoli”

Un recupero di grande importanza per il Cesena, che domani a Chiavari (ore 20.45) fa visita all’Entella con un attacco ai minimi termini, senza lo squalificato Corazza e i nazionali Shpendi e Kargbo. Out anche Ciofi, come conferma Domenico Toscano: “Ieri ha avuto un consulto e sarà lo staff medico a fare le giuste valutazioni e diagnosi. Domani è indisponibile e vedremo dalla prossima settimana come andrà”. Quali sono le strategie di formazione viste le assenze? “Non ho dubbi di formazione - replica il tecnico Calabrese - sappiamo che ci sono delle assenze, ma sarà la prestazione di squadra ad esaltare le prestazioni individuali. Quindi niente turnover? Beh, davanti il turnover dovrò farlo per forza, ma io il turnover lo valuto quando ci sono cali fisici e non quando la squadra è in fiducia come in questo momento. E comunque con i 5 cambi il turnover si può farlo dentro la partita”. Come mai non sono stati convocati gli attaccanti della Primavera Amadori e Coveri? “Nannelli sta bene, si sta allenando bene ed è giusto che abbia l’opportunità di dare il suo contributo”.