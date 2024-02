Calcio C, Toscano carica il Cesena: “A Rimini c’è una partita per avvicinare il nostro obiettivo”

Esame da derby per la capolista Cesena, che domani sera (ore 20.45) fa visita al Rimini senza gli squalificati Silvestri e Varone quasi certamente senza l’infortunato De Rose in mezzo. Squalificato anche Domenico Toscano: “Per gli infortunati ci prendiamo queste 30 ore per fare le ultime valutazioni - si limita a dire il tecnico - c’è la voglia da parte di tutti di voler essere partecipi di questa partita molto affascinante. La mia squalifica? Mi dispiace non essere in panchina, ma so che lo staff e Michele (il vice Napoli, ndr) mi sostituiranno egregiamente. La cosa che mi rende sereno è che il Cesena può contare su tutti, in campo e fuori dal campo, lo hanno dimostrato fino ad oggi”. Un flash sui biancorossi: “Il Rimini è una squadra che è cambiata rispetto al girone d’andata, ultimamente ha modificato qualcosa, ha guadagnato più solidità. Secondo me è la partita che ti può più avvicinare di più al tuo obiettivo”. Senza De Rose, le opzioni in mediana sono Berti o Saber al fianco di Francesconi e Toscano si limita a dire: “Giocheranno entrambi, ma non vi dico dove e come”.