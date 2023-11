Calcio C, Toscano: “Bravo Cesena, è questa la via giusta” VIDEO

Alla fine Domenico Toscano ha solo sorrisi in sala stampa: “Avevo chiesto ai ragazzi di partire forte e l’hanno fatto, con una gara di grande intensità. Stiamo lavorando per crescere sotto l’aspetto mentale e siamo rimasti sempre accesi e concentrati. E’ questa la via giusta. Francesconi e Pieraccini? Se sono qua è perché crediamo in loro e sappiamo che hanno le qualità per darci una mano. Hanno margini di miglioramento incredibili e la loro voglia di crescere mi inorgoglisce”.

Banchieri ha detto che il Cesena è la squadra più forte del campionato: “Noi stiamo attraversando un buon momento. La squadra è cresciuta e deve crescere ancora. Il compito di un allenatore è fare crescere la squadra, giorno dopo giorno, mese dopo mese. Noi dobbiamo rimanere sul pezzo: giovedì abbiamo un jolly e dobbiamo sfruttarlo al massimo. Gli esterni hanno fatto una prova importante, ma in generale tutti sono stati all’altezza”.

I marcatori sono saliti a quota 14 e ora mancano 3 punte: “Ma noi portiamo tanti uomini in modo diverso nell’area avversaria. Dovremo inventarci qualcosa, ma tanto so che chi andrà in campo si farò trovare pronto”.