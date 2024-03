Calcio C, Toscano a Lucca ritrova anche Saber: «Cesena vuole continuare a godersi il momento con ritmo, concentrazione e intensità»

Vigilia di Lucchese-Cesena con Toscano che ritrova a sorpresa anche Saber e, oltre allo squalificato Corazza, non avrà neppure Piacentini, come si era già capito in settimana. «Pieraccini, Donnarumma e Corazza erano disponibili già la settimana scorsa e ora sono pronti per qualsiasi situazione: sia a giocare dall’inizio che ad entrare in corso d’opera. Saber è tornato in gruppo venerdì: sta molto bene e quindi è convocato».

All’andata la Lucchese tenne in scacco il Cesena per un’ora prima di capitolare: «E’ una squadra che palleggia bene e che fa tante rotazioni. Inoltre, contro di noi alzano tutti il loro livello. Noi dovremo tenere alte concentrazione e intensità, oltre al ritmo. Adesso dobbiamo continuare a goderci questo momento che sta durando da inizio campionato».

Sono 24 i giocatori convocati. Assenti Piacentini e Ogunseye, salgono dalla Primavera il figlio d’arte Riccardo Campedelli e Diego Tampieri.