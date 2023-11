Calcio C, Stasera Cesena-Vis Pesaro al Manuzzi: Toscano non ha convocato Ciofi mentre c’è la prima chiamata per Nannelli

Cesena-Vis Pesaro atto secondo. Questa sera alle ore 20.45 al Dino Manuzzi i bianconeri ospitano nuovamente la squadra biancorossa, battuta mercoledì sera in Coppa. Ma questa volta sarà un’altra storia: “Ho avuto buone risposte da chi ha giocato meno - ha spiegato Domenico Toscano - ma non sono rimasto sorpreso. Dobbiamo cavalcare questo momento e aggredire la partita fin dal primo minuto, perchè questo è un periodo molto importante. Le tre giornate a Corazza? Non me le aspettavo, speriamo di essere più fortunati domani con la direzione di gara”.

Il tecnico ha convocato 25 giocatori: Ciofi non recupera e va in tribuna mentre in elenco c’è Varone ma soprattutto viene chiamato per la prima volta in questa stagione Nannelli, protagonista mercoledì sera in Coppa Italia