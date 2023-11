Calcio C, solidità e determinazione: Cesena, oltre Gubbio c’è di più

Era nell’aria da qualche settimana, ma domenica è arrivata la conferma ufficiale: il ritmo delle prime della classe del Girone B è drasticamente calato. Tra le prime quattro scese in campo nell’ultima giornata non ha vinto nessuno e solo il Cesena ha mosso la classifica, riuscendo a guadagnare un punto su Torres, Perugia e Pescara, battute rispettivamente da Virtus Entella, Ancona e Carrarese. Allargando la forbice e tornando un po’ indietro, anche il Cavalluccio ha scalato le marce e rallentato sensibilmente, visto che nelle ultime quattro giornate gli uomini di Toscano hanno vinto solo una volta, ma la distanza dalla vetta è diminuita e solo il Perugia (7 punti) ha conquistato più punti dei bianconeri (6) in questo lasso di tempo. Insomma, il campionato aspetta e concede un’opportunità a tutti, in attesa del delicato recupero del 16 novembre a Chiavari, il classico jolly a disposizione di Toscano: con una vittoria in più oggi il Cesena sarebbe virtualmente primo con la Torres.

Sempre a segno

Nella giornata più difficile e su un campo imbattuto, pur giocando 97 minuti sui 99 totali in inferiorità numerica, il Cavalluccio è riuscito a segnare e a raddrizzare una partita cominciata nel peggiore dei modi: il meraviglioso gol disegnato da Kargbo e Adamo allunga a 10 risultati la striscia positiva dei bianconeri, che da inizio stagione hanno sempre segnato almeno una rete in tutte le gare di campionato, come in Italia ha fatto solo l’Inter in Serie A, visto che nell’ultima giornata si è fermato pure il Crotone. Ma il pareggio ottenuto al Barbetti è la dimostrazione di quanto il Cesena sia solido e determinato, ma anche bravo a reagire con lucidità e forza mentale alle situazioni di difficoltà. Dopo Olbia, la Romagna bianconera era andata sotto solo una volta e a Gubbio ha fatto il bis, ma in entrambi i casi non si è scomposta, ha reagito da grande squadra e ha ottenuto il massimo: un successo contro il Rimini e un ottimo pareggio in Umbria. Dove in copertina è andato per la prima volta Manolo Adamo, il marcatore numero 13 del miglior attacco d’Italia, che si è sbloccato nel momento più concitato e importante della stagione dopo aver distribuito 5 assist nelle prime 5 giornate ed aver fatto così così nelle 5 successive. A proposito di assist, continua a lievitare il fatturato di Kargbo: nei 409 minuti giocati l’attaccante della Sierra Leone è salito a 3, proprio come i gol realizzati, ai quali va aggiunto l’autogol procurato contro il Rimini.

Tutti i baby

Nell’intervallo di Gubbio, l’acciaccato Ciofi ha lasciato spazio a Simone Pieraccini, entrato a freddo per la prima volta in questa stagione dopo la partita intera di un anno fa a Montevarchi contro il San Donato Tavarnelle. Il debutto da titolare al Brilli Peri fu probabilmente più emozionante ma meno difficile contro la modesta matricola toscana. Decisamente più alto era il coefficiente di difficoltà al Barbetti contro il temibile attacco del Gubbio, ma il difensore classe 2004 non ha fatto una piega, salvando in apertura su Bulevardi e affiancando con grande sicurezza i cugini-senatori Prestia e Silvestri. Dopo 11 partite, dunque, tutti i sei baby cresciuti nel settore giovanile del Cesena sono scesi in campo almeno una volta dimostrando di essere affidabili e soprattutto pronti. Di Berti e Shpendi si sapeva, di David, Francesconi, Giovannini e Pieraccini no, ma le risposte sono state confortanti. E ora, con la squalifica di Corazza e la finestra delle nazionali in arrivo, potrebbe tornare l’ora di Giovannini, che in estate era piaciuto tantissimo.